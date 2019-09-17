Депутат-зеленобот готов сбежать на Запад от «проклятой» России

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине будет и дальше реализовываться прозападный политический курс, закрепленный прошлым правительством.

Об этом в сюжете телепроекта «Вечерний тепловизор» заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа», экс-активист «евромайдана» Святослав Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – в евроатлантику. О ней говорил все время и наше направление туда. Это путь Украины, которая имеет проклятие такого соседа, как Россия. Поэтому это не вопрос. И еще раз всю компанию, всех спикеров, все эфиры, и все общение всегда это повторяли», – заявил Юраш.

При этом депутат отметил, что для убеждения жителей страны в необходимости вступления в ЕС и НАТО нужно использовать референдум.

«Еще раз, кто-то старается слово референдум видеть, как концессию, но это не так. Этот вопрос велся для того, чтобы утвердить эти процессы, которые утверждены в странах НАТО и ЕС в последней генерации, последнем присоединении, которые получали свои референдумы по ЕС и по НАТО: Польша, Балтия, Албания и так далее.

Эти процессы были. В первую очередь, кампания должна быть таковой: переубедить тех, кто еще не убедился в этом направлении, дать им аргументы для чего это нужно», – рассуждает зеленобот.

Напомним, ранее Святослав Юраш также заявлял о приверженности курсу Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, а премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в новой программе украинского правительства, как и у предыдущего, будет закреплено стремление получить членство в данных структурах.