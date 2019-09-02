Новый премьер обещает затянуть Украину в НАТО

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В новой программе украинского правительства, как и у предыдущего, будет закреплено стремление получить членство в ЕС и НАТО.

Об этом в ходе совещания с президентом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До конца месяца мы работаем, как это предусмотрено законом, над программой деятельности правительства, которую мы должны презентовать парламенту. Там мы должны подробно описать, с измерениями, показателями, ответственными, сроками, как именно мы собираемся достигать озвученных целей.

Эта программа также сохранит общий курс на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию, но особенностью этой программы будет заключаться в том, что мы попробуем её написать с помощью IT-инструмента. Наша амбиция, чтобы это была первая программа украинского правительства, которая будет написана не на бумаге, а с помощью компьютерной программы, чтобы можно было измерять по показателям, и общество могло видеть и контролировать, какого прогресса мы достигли по реализации этой программы», – рассказал Гончарук.

Отметим, что еще будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский заявлял, что вступление Украины в НАТО произойдет после общенародного референдума.

По словам бывшего политтехнолога Владимира Зеленского, а ныне председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, референдум о вступлении в НАТО нужен для того, чтобы сделать невозможным изменение геополитического курса Украины на отрыв от России.