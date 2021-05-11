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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Происшествия, Россия, социальные сети, терроризм
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Дети в Татарстане погибли по вине Дурова – журналист

Если бы мессенджер Telegram проинформировал российские спецслужбы о сообщении Ильназа Галявиева, устроивший сегодня стрельбу...

Если бы мессенджер Telegram проинформировал российские спецслужбы о сообщении Ильназа Галявиева, устроивший сегодня стрельбу в одной из школ Казани, то этой трагедии можно было бы избежать.

Об этом в своем телеграм-канале пишет журналист RT Константин Придыбайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пост с желанием убить людей в Казани террорист опубликован в 8.57. Первые сообщения о стрельбе появились в районе 10 утра. Если бы телеграм отследил это и передал силовикам, то трагедии могло не случиться. Я верю в спецслужбы, которым хватило бы времени его найти и остановить. Но Дурову, видимо, все равно на жизни погибших детей», – прокомментировал ситуацию Придыбайло.

Напомним, что Галявиев объявил себя богом и анонсировал убийство биомуссора» в телеграм-канале.

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