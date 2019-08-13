Диалог сына Порошенко с журналистами с первых слов вылился в зраду

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Дети экс-президента Петра Порошенко пришли по своей воле с акцией под ГБР, где допрашивали их отца.

Об этом в комментарии журналистам рассказал младший сын экс-президента Михаил Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто для моральной поддержки пришли поддержать. Я думаю, отцу будет приятно. Это, конечно, мы, честно говоря, не планировали с ним, это мы вместе втроем решили, что это просто было бы хорошим шагом. Поэтому – да, сегодня мы здесь», – рассказал сын экс-президента.

На вопрос журналиста, почему тот разговаривает на русском языке, он ответил, что хотелось бы говорить на украинском, но окружение преимущественно русскоязычное.

«Конечно, в идеале было бы [лучше] разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», – ответил Порошенко.

«У вас дома нет репрессий по этому поводу?» – спросил корреспондент.

«Репрессий нет, но у меня отец задавал пару раз вопросы и просил, чтобы я всё-таки пытался говорить по-украински», – признался Михаил.

«А вы не хотите на украинском разговаривать, вам ближе русский?» – не унимался журналист.

«Нет, мне всё-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моём окружении разговаривают по-русски, поэтому… Я могу, в принципе, говорить», – добавил Михаил.

После этого молодой человек открестился от последующих вопросов, сославшись на то, что при камерах ему некомфортно.

«Извините пожалуйста, мне очень-очень страшно, очень много камер, я против этого, можно без вопросов?» – попросил сын экс-президента.

Напомним, Михаил Порошенко уже не раз становился объектом скандала в «свидомом» обществе. Так, в 2017 году он засветился на фото в футболке с надписью «Russia», чем вызвал бурю недовольства.

Кроме того, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», журналист, а ныне будущий нардеп от «Слуги Народа» Александр Дубинский похвалил Михаила Порошенко, ставшего фигурантом очередного скандала после того, как в СМИ попало видео его пьяного в обнимку с унитазом. Тогда журналист назвал его единственным адекватным членом семьи Порошенко.