Дипломат: Война навсегда приходит на Украину вместе с базами НАТО

22.10.2021 14:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина, позволяя размещать на своей территории войска и базы НАТО , на многие десятилетия фактически превращается в военный плацдарм Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно быть государством, которое постепенно сдаёт свою территорию под иностранные базы? Как можно не понимать, что твоё государство превращается в плацдарм? Сегодня Путин говорил абсолютно правильные вещи, что сегодня новый формат войны. Вы понимаете, что война приходит к вам домой навсегда?», – поинтересовался Мирошник.

«Вы почему-то считаете возможным открыть военно-морские порты, в которых будут британские корабли. Вам почему-то нужно построить натовские базы, завозить огромное количество оружия. Почему-то Украина сегодня активизировалась по проведению учений, а вы думаете, что после этих учений кто-то выходит с территории Украины? Всё военное оборудование оседает. В Николаеве есть перестроенные полигоны», – сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что Россия должна срочно отреагировать на появление натовских баз на Украине и кораблей в Чёрном море.

«Это уже украинская привычка, не понимать – что будет завтра из-за этих полигонов? Это страшные вещи. Россия не должна пропускать эти вещи, да мы заявляем, что эта территория болезненна, стратегического интереса, нельзя допускать в Чёрное море такое количество натовских кораблей», – заключил Мирошник.

Напомним, ранее в Москве заявили, что украинская армия готовится к боевым действиям в Донбассе , что подтверждается данными с передовой и постоянными обстрелами.