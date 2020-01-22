Директор Эрмитажа предупредил крымскую власть о гибели памятников культуры полуострова

22.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Активная застройка Южного берега Крыма может обернуться гибелью памятников культуры, расположенных на полуострове.

Об этом в интервью официальному печатному органу Правительства Российской Федерации «Российской газете» заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пиотровский также отметил, что объект ЮНЕСКО – Херсонес, который находится под охраной, активно развивается и ждет признания российской юрисдикции со стороны организации.

«В Крыму ЮНЕСКО не признало Херсонес и не принимает от него отчеты. Но примут когда-нибудь. Мы же, активно работая там, знаем, что Херсонес жив, соответствует критериям ЮНЕСКО, и у него интересные проекты развития. Все наши обсуждения его настоящего и будущего посылаются в ЮНЕСКО. А они – ясное дело – пока не отвечают. Но потом все наладится, я думаю.

Куда более сложная проблема – Южный берег Крыма, активно застраивающийся и в украинское время, и в наше. Это грозит гибелью памятников культуры», – заявил Пиотковский.

Ранее Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на круглом столе «Южный берег Крыма – территория Всемирного наследия» в рамках форума призвал защитить Южный берег Крыма, который не имеет аналогов в России и в мире.

Эрмитаж принимает участие в проекте, организованном Фондом имени Д. С. Лихачева, по оценке памятников Южного берега Крыма по методике ЮНЕСКО.

«ПолитНавигатор» также писал о том, что руины античного города Херсонес, которые сотрудники Санкт-Петербургского Эрмитажа раскопали в 2015 году, разрушаются из-за отсутствия консервации.