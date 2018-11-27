Диванная сотня порохоботов собирает походные рюкзаки

27.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские «ястребы» раскритиковали урезанное военное положение, которое вчера ввела Верховная рада с подачи президента страны Петра Порошенко.

Так, известный армейский волонтер Юрий Касьянов обвинил Порошенко в дешевом пиаре, а депутатов Рады, проголосовавших за военное положение, – клоунами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Клоуны. Что они приняли?.. За что проголосовали?.. Что это за “военное положение” такое, все пункты которого могут быть выполнены, и давно выполняются в реально воюющей Украине?.. Все эти “усилить”, “укрепить”, “быть начеку”… – только на 30 дней?.. А потом что – танцы и банкет?.. Конец войне?.. Пропиарились все. И правые, и неправые, и те, кто за, и те, кто против. Типа сделали что-то важное, но войну не объявили, торговать с Россией не перестали, предателей не расстреляли, и денег заодно заработали. Особенно Ляшко. Этот умеет. Он как то ласковое теля, которое у двух маток сосёт», – написал Касьянов.

Он также высмеял готовность рваться в бой диванных экспертов Порошенко, которые в соцсетях заявляли о своей поддержке президента.

«А эти порохоботские “волонтёры” и “добровольцы” уже пособирали рюкзаки, и выучили походные песни. Расслабьтесь, никто вас никуда не призовёт. Военное положение закончится раньше, чем вы съедите свои консервы. Ведь никто и не думал воевать… Сам узурпатор и деспот на белом коне выехал из Рады. Это однозначно – победа. 30 дней можно ощущать себя всемогущим повелителем в отдельных областях Украины. А там, глядишь, что-нибудь новенькое придумается», – полагает волонтер.

Ранее президент Украины предложил ввести в стране военное положение после столкновений возле Керченского пролива, где Россия задержала 3 единицы украинских ВМС, пытавшихся зайти в Азовское море без согласования с РФ.

Вчера вечером Верховная рада поддержала инициативу Порошенко и утвердила военное положение сроком на 30 дней в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.