«Диверсии на химических предприятиях ДНР» – Басурин объяснил причины эвакуации

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Новости Украины

Руководство республик Донбасса приняло решение эвакуировать пожилых людей, женщин и детей в РФ из соображений безопасности после ряда предотвращённых попыток терактов со стороны ВСУ на химических объектах.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жизнь не будет замирать, потому что здесь люди тоже останутся. Не все же сбегут отсюда, как на Украине говорят, что мы сбегаем – нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь, которая будет разрушена в результате агрессии со стороны Украины. А военное положение у нас с 14-го года, и при военном положении люди ходили на работу, предприятия работали, всё работало. Но эта попытка провести диверсии на химических предприятиях, она нас вынуждена была заставить сделать этот шаг – спасти жизни, как можно больше людей», – заявил Басурин.