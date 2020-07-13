Диверсионный компромат пойдет на пользу Порошенко – политолог

13.07.2020, Киев, Игорь Петров

Если в 2016 году вице-президент США Джо Байден действительно критиковал президента Украины Петра Порошенко за инцидент с группой украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года, как это следует из недавно опубликованной депутатом ВР Андреем Деркачом записи, то это только повысит авторитет Порошенко у националистов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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«В Украине все скандалы с записями, все эти пленки Мельниченко и прочее заходят в глухой угол. Если разговор Порошенко с Байденом об инциденте в Крыму в 2016 году действительно был, то для правоконсервативного электората это даже в плюс – Порошенко организовывал борьбу. Он так боролся, даже вопреки американцам организовал в Крым две диверсионные группы, но вот кто-то это все завалил.

Появление этой записи в каком-то смысле «множит на ноль» другую запись, где Порошенко заискивает перед Путиным. С точки зрения его электората и даже тех радикалов, которые за него не голосовали, Порошенко все сделал правильно.

И тогда возникает вопрос: почему эти две записи появились одновременно? Какие цели преследуют те, кто выкладывают эти записи?», – сказал политолог.