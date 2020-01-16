«Диверсия!» – ветеран Афганистана о версии крушения лайнера МАУ

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

На борту сбитого иранскими военными «Боинга» «Международных авиалиний Украины» могли находиться «кто-то или что-то», связанное с убитым до этого американцами генералом Касемом Сулеймани.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бежавший из Крыма бывший депутат Верховной рады, глава «Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО» Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куницына, иначе невозможно объяснить то, что по отлетающему от Тегерана самолету были выпущены аж две ракеты ПВО.

«Почему сбили самолет, который на радарах улетал из Тегерана? Если бы он летел, ну, можно перепутать на радаре, что там в ответ летит ракета по Тегерану, по столице, а самолет улетал из. Восток – дело тонкое.

Мы все прекрасно знаем, что в Иране никто никакого движения без команд не делает. У меня возникает вопрос не в том, как это сделали, а в связи с тем, что перед этим был убит Сулеймани, у меня возникает вопрос, почему борта, которые взлетали до и после, спокойно улетали. У меня вопрос – кто летел в этом самолете или что летело в этом самолете?

Или, может быть, кто-то улетал, кто был связан с тем, что произошло с этим генералом. Я не верю в то, что в стране, в которой шагу никто не сделает, взяли и просто так две ракеты засадили в пассажирский самолет», – заявил Куницын.

Напомним, 8-го января в небе над Тегераном потерпел крушение самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы. Позже власти Ирана признали, что причиной крушения стал залп систем ПВО, назвав это ошибкой.