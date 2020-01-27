Для еврейского мира Зеленский превратился в зомби

27.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Отказ Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста превратил украинского президента в политический труп.

Об этом в эфире телеканала «Оплот» заявил российский политолог и экономист, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский может жить, ходить по земле, быть вполне счастлив, удачлив, богат до крайности, если Коломойский чем-нибудь поделиться, в чём крайне сомневаюсь. Но он покойник, он мёртвый человек. В этом плане для еврейского мира его нет. Он себя похоронил. Есть такой тип «живые мертвецы», зомби. Сейчас в еврейском мире он зомби. Он этого не понимает, и совершенно не обязан это понимать, но это есть факт.

Он встретился с президентом Израиля, потому что он президент Украины, и дальше что? Мало ли, с кем президенты встречаются и в Израиле, и в России. Он сегодня, после своего идиотского демарша, никто. Причины, по которым он этот демарш произвёл, в Израиле обсуждают, там есть свои версии откуда у него взялась эта идиотская идея.

А что касается того, что с ним встречаются в Израиле, как с президентом Украины – на Украине есть евреи. это достаточно большая страна, там живёт масса людей. Но в её руководство, и при советской власти, и после, вечно попадает либо какая-то сволочь, либо какие-то идиоты, что поделать», – отметил он.

Мнение Евгения Сатановского также поддержала известный украинский адвокат Татьяна Монтян, заявившая, что украинский президент стал живым мертвецом после того момента, как предал своего деда.

«Я думаю, его подставили. А вот что ему рассказали, как его мотивировали отказаться и какую чушь потом плести, какие потом придумывать отговорки – это совсем другое дело.

Но, как по мне, он мёртв для еврейского мира, и вообще он живой мертвец с того момента, как он предал память своего дедушки, который воевал под руководством Жукова, когда позволил всякой нацистской твари и отребью в Харькове снести памятник. Вот тогда он стал живым мертвецом», – резюмировала.