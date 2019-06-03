Соловьёв: Зеленский предал деда, Кернес – Жукова, а харьковчане – Победу

03.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Снос памятника маршалу Жукову – это позор для Харькова, который не вышел и не защитил свою историю от нацистских варваров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«От одного вида живого маршала Победы вся эта мелкая тварь бежала. Это человек, который гонял нацистские орды, маршал Победы. Это человек, который является гордостью не только советского народа, мировой истории. Маршал Победы. Чтобы эти недобитые нацистские упыри так издевались над его бюстом? В городе Харькове? Именно вчера. Почему это произошло? Для чего это произошло? Полиция, которая побежала после того, как местные националисты брызнули в толпе – им троим обожгло глазки.

Где народ Украины? Где все те, которые должны были бы выйти на защиту своего великого прошлого? Где президент Украины, который что-то там где-то рассказывает? Ах да, я забыл, для него же хорошо, когда Бандера герой. На этом же фоне вы поставили очередной памятник Шухевичу. После этого вы мне хотите сказать, что ваша страна не страна нацистов и предателей? Вы кто? Вы наследники Великой победы? Нет, вы наследники недобитых немецких фашистских полчищ. Вот вы кто. Вы со стороны нацистов и предателей, а не со стороны народа-победителя.

Харьков покрыл себя позором. И все эти фразы Кернеса о том, что: «Я за свои деньги восстановлю» – ты должен был на своей коляске выкатиться вместе со всеми членами твоего съезда, который был, вместе со всеми харьковчанами и биться за память маршала Победы. Так кто вы? Наследники воинов-победителей или недобитая нацистская свора? И как относиться к вашей стране? Кто вы?», – подчеркнул он.

Также журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, в День Победы красовавшийся на могиле деда, не сделал ничего, чтобы защитить память его подвига.

«Теперь вы согласны с той оценкой, которую я давал Зеленскому во время всей избирательной кампании? Я вам говорил, это такой же Порошенко. Я вам говорил, что он ничем не отличается, со мной спорили, мне говорили: «Дайте ему шанс». Как может порядочный человек промолчать, когда такое происходит в твоей стране?», – сокрушался Соловьёв.

«Это провокация против Зеленского, это специально», – отпустил реплику украинский политический консультант Андрей Мишин.

«Да, провокация. Так открой рот и выйди. У тебя есть позиция, как у мужика или нет? Или Зеленский совсем заигрался, ему сценарий не написали до сих пор? Выйди и скажи. У тебя дед воевал, ты показал, как ты на могилке деда. Вот сейчас пойди, расскажи деду на могилку», – ответил телеведущий.