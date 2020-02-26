Для подачи воды в Крым на Украине готовят схему с фирмой-прокладкой

26.02.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине придумали схему, как возобновить подачу воды в Крым, не заключая прямых договоров с российским полуостровом. Для этого Северо-Крымский канал будет передан в управление частной компании, которая сможет оформлять любые сделки, например, с компанией из Венесуэлы, которая станет посредником при подаче воды на полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, правительство предлагает вывести Северо-Крымский канал из перечня объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

«Насколько я знаю, существует мысль, что Каховской магистральный канал и Северо-Крымский канал, они останутся от Госимущества как юридические лица, но, согласно закону, который был принят про концессию, их передадут в управление ЧАО «Воды Таврии» для управления фактически этими двумя артериями юга Украины…

А самое опасное в том, что публичное акционерное общество будет иметь возможность подавать воду в оккупированный Крым, потому что вследствие такой юридической схемы государственная компания Украины или Государственное водное агентство не могло напрямую сотрудничать с агрессором и оккупированной частью нашей страны, а в этом случае эта ЧАО фактически сможет заключить договоры, например с Венесуэлой, которая признает Крым как часть РФ, а уже венесуэльская компания будет заключать прямые договоры с крымской государственной компанией», – заявил Хань.

Ранее беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев заявил, что члены запрещённого в РФ крымско-татарского Меджлиса никогда не позволят Украине возобновить водо- и электроснабжение российского полуострова.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Украина могла бы заработать миллионы долларов, возобновив поставки воды на полуостров.