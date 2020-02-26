26.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Для подачи воды в Крым на Украине готовят схему с фирмой-прокладкой


На Украине придумали схему, как возобновить подачу воды в Крым, не заключая прямых договоров с российским полуостровом. Для этого Северо-Крымский канал будет передан в управление частной компании, которая сможет оформлять любые сделки, например, с компанией из Венесуэлы, которая станет посредником при подаче воды на полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, правительство предлагает вывести Северо-Крымский канал из перечня объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

«Насколько я знаю, существует мысль, что Каховской магистральный канал и Северо-Крымский канал, они останутся от Госимущества как юридические лица, но, согласно закону, который был принят про концессию, их передадут в управление ЧАО «Воды Таврии» для управления фактически этими двумя артериями юга Украины…

А самое опасное в том, что публичное акционерное общество будет иметь возможность подавать воду в оккупированный Крым, потому что вследствие такой юридической схемы государственная компания Украины или Государственное водное агентство не могло напрямую сотрудничать с агрессором и оккупированной частью нашей страны, а в этом случае эта ЧАО фактически сможет заключить договоры, например с Венесуэлой, которая признает Крым как часть РФ, а уже венесуэльская компания будет заключать прямые договоры с крымской государственной компанией», – заявил Хань.

Ранее беглый российский пропагандист Айдер Муждабаев заявил, что члены запрещённого в РФ крымско-татарского Меджлиса никогда не позволят  Украине  возобновить водо- и электроснабжение российского полуострова.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Украина могла бы заработать миллионы долларов, возобновив поставки воды на полуостров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть