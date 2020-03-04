Для подхвативших коронавирус украинцев в больницах нет мест

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Инфицированный коронавирусом житель Черновцов, которого поместили в местную инфекционную больницу, идет на поправку.

Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние, можно сказать, удовлетворительное, температуры нет – по состоянию на утро была 36,8 ° C. Никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется, больной чувствует себя хорошо», – заявил Ляшко.

При этом, главврач подчеркнул, что в случае, если на Украине начнется эпидемия коронавируса, больных будут оставлять лечиться дома – на всех мест в инфекционных больницах не хватит.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей – как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным – мест не хватит», – признал медик.

На фоне информации о первом подтвержденном случае заражения новым типом вируса население Черновцов скупило в аптеках весь запас медицинских масок, а наиболее предприимчивые тут же взвинтили цены в несколько раз и продают на рынках маски по 10 гривен.

Мэр города Алексей Каспрук в своем блоге подтвердил, что в Черновцах возникла большая проблема с медицинскими масками, халатами и термометрами, а также подчеркнул, что не видит причин для ввода чрезвычайного положения.

«Ситуация на контроле и в ОГА, и в городском совете, мы каждый день по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать», – говорит чиновник.

«ПолитНавигатор» сообщал, что накануне у подъезда, где проживал госпитализированный, собрались соседи – они требовали от властей изоляции и супруги заболевшего. Медикам пришлось забрать ее на карантин.