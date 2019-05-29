Для Сербии наступает время тяжелых решений

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«На протяжении последних девяти месяцев ситуация в Косово постоянно была напряженной, — напомнил эксперт. Это не первый случай, когда Сербия приводит войска в боевую готовность и не первый раз, когда подразделения албанской полиции заходят на север края. Идентичные ситуации были прошлой осенью».

По одной из версий, говорит политолог, может иметь место провокация с целью толкнуть армию Сербии на применение вооруженных сил, что в свою очередь повлечет санкции в отношении Белграда.

«В итоге Сербия будет ослаблена, ее стабильность нарушена. Поэтому ситуация для Белграда опасная. Наступает момент тяжелых решения для руководства Сербии», – резюмирует Пивоваренко.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера утром в Косово вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.

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