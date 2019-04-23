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23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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«Для Украины это больно и реальная угроза» – Тарута о российских санкциях

Вводя новые санкции против Украины, в частности запрещая поставки нефтепродуктов, Российская Федерация тем самым приглашает Киев к диалогу.

Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута.

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«Для Украины это больно. Я думаю, это приглашение к диалогу, скорее всего. Чтобы сигнал послать: ребята, вы можете там рвать чубы друг другу, но есть реальные угрозы. Это — реальная угроза. Она может больно ударить. Экономической целесообразности для России нет, все-таки это бизнес, это рынок, Россия тоже так быстро не восполнит рынок. Куда она отправит эту продукцию? Никуда не отправит. Здесь политические цели. Создать проблему, с которой Украина столкнется и быстрого решения которой нет»? – сказал Тарута.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после введения российских санкций ситуация на украинском рынке нефтепродуктов близка к трагедии.

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