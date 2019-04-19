Ситуация на украинском рынке нефтепродуктов близка к трагедии

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение российских властей прекратить поставки нефтепродуктов на Украину могут нанести серьезный удар по украинской топливной отрасли.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в ответ на запрет Украиной импорта из России более 30 видов Москва ввела еще более жесткие ограничительные меры по целому ряду товаров, в том числе ограничение на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов без отдельного разрешения российских регулирующих ведомств.

“Последний удар рискует оказаться крайне болезненным для Киева. По данным Государственной фискальной службы Украины, за 1-ю половину 2018 года поставки из России превысили 36,7% от всех зарубежных закупок горючего Украиной. Их общая сумма составила почти $1,2 млрд. Больше Киев закупил только в Белоруссии — 40,5% импорта топлива на сумму в $1,3 млрд. На третьем месте оказалась Литва — около 10% ($310 млн).

Уже в настоящее время ситуация на рынке Незалежной близка к трагедии — по оценке украинского агентства «Нефтерынок», страна занимает 59-е место из 61 позиции в общем рейтинге стран по доступности бензина — хуже положение только в Индии и Пакистане. Бензин становится потребителям не по карману — в среднем жителю Украины за один литр горючего приходиться отдавать 15,8% своего суточного дохода”, – пишет издание.

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