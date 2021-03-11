Для вип-стукача Стерненко нашли отдельную камеру

11.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Слухи о том, что для праворадикала-убийцы Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы, в тюрьме выделили вип-камеру, могут оказаться правдой, поскольку он работал на спецслужбу.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если моя информация верна и он – сексот, секретный сотрудник спецслужб, который потерял связь со спецслужбой и перебежал в одно из посольств, то по внутренним нормативам он может сидеть один. Он – сексот, по тюремным понятиям – лицо неуважаемое, и всякое может случится. Может, в этом смысле его и обеспечили вип-камерой», – сказала Лукаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее дипломат рассказал, что из Стерненко американцы готовят президента Украины.

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