Для защиты Приднестровья Путину не обязательно идти на Одессу – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 589
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Западные страны, разрабатывающие план захвата Приднестровья, не предусматривают массу важнейших факторов.

Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны, разрабатывающие план захвата Приднестровья, не предусматривают массу важнейших факторов. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Шелест отметил, что до Приднестровья можно дойти не только через Одессу, но и через Белоруссию, и этот бросок может перерезать Украине логистику на западе, что убьёт ВСУ на фронте.

«В том-то и дело, что многие обращают внимание только на то, что если будет вдруг заход со стороны моря, вот мы встретим и т.д. Не учитывается очень много факторов. Те, кто планируют такого рода операции [«одесская ловушка» для Путина], они считают, что поведение населения будет статичным, что многие другие вводные тоже будут статичными. Как в тире – пришли, постреляли мишени. Очень многие факторы не предвидятся разработчиками», – отметил он.

«То, что вы сказали, кстати, это обсуждалось ещё в 2022 году – вариант возможности захода со стороны Беларуси. В районе Житомира, Овруч, в районе Сарны, Ровно. Рассматривалось. Но почему-то считается, что Путин пойдёт обязательно на Одессу», – прокомментировал Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить