Дно пробивать некуда – эксперт оценил последствия выходки пьяного сына Порошенко

28.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Оскандалившийся сын украинского президента Петра Порошенко, заснятый на камеру в обнимку с унитазом и цветком между ягодиц, вряд ли сможет повредить и без того мизерному рейтингу своего отца.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Мне кажется, что это никак особенно не повлияет. Потому что о нравах «золотой молодежи» известно давно и много, это не первый случай, когда подобная информация уходит в сеть и становится достоянием общественности. Разве что, это привлекает негативное внимание к Порошенко, но, мне кажется, что он уже достиг предела антирейтинга, и люди, которые его не воспринимают и не желают видеть лидером страны, уже устоялись в собственном мнении, и их количество едва ли сколько ни будь существенно возрастет”, – полагает эксперт.

Он называет “совершенно незначительным” инцидент с сыном на фоне скандала, связанного с коррупционными поставками в армию низкосортных запчастей по завышенным ценам.

“Поэтому, я думаю, похихикают люди, потыкают пальцами, на том все и кончится», – резюмировал Бабицкий.

Напомним, ранее киевский адвокат Татьяна Монтян заявила, что данный инцидент свидетельствует об отсутствии воспитания детей в президентской семье, что может серьезно ударить по президенту накануне выборов.