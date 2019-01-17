ВСУ открыли огонь по гражданским автомобилям

17.01.2019, Донецк

Украинские военные обстреляли из минометов территорию насосной станции в ДНР, в результате чего были повреждены два гражданских автомобиля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Крутая Балка.

В результате обстрела повреждены два гражданских автомобиля ВАЗ, которые были припаркованы на площадке вблизи Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ. Стоит отметить, что огонь велся прицельно по транспортным средствам и корректировался при помощи БПЛА. Украинская сторона продолжает осуществлять беспрецедентные провокации, направленные против мирных граждан и их имущества», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли служебный автомобиль КП «Вода Донбасса», расчищавший проезд на рабочее место в районе Васильевской насосной станции, в результате чего трое человек получили ранения.

Позднее украинский телеканал «1+1» показал видеоролик, на котором запечатлён момент обстрела с позиций ВСУ. При этом кадры, где отчётливо видно, что автомобиль не военный, были вырезаны украинскими телевизионщиками.