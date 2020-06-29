29.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Парад Победы, Политика
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ДНР продолжает чествовать парадами ветеранов Великой Отечественной


В Донецке и Докучаевске прошли торжественные парады для девяти ветеранов Великой Отечественной Войны.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье ОД «Донецкая Республика» совместно с Донецким высшим общевойсковым командным училищем организовали торжественные парады для ветеранов Василия Рябкина, Дмитрия Саввина, Ивана Стешенко, Василия Юношева, Константина Морозова, Анастасии Ялпах, Александра Москаленко, Григория Зимовца и Ивана Булгакова.

Для каждого из героев было организовано отдельное торжественное мероприятие. В их честь в год 75-летия Великой Победы курсанты училища поприветствовали ветеранов и в парадных расчётах прошли строевым маршем вдоль дома, где проживают фронтовики.


В знак глубокого уважения ветеранам были вручены цветы, подарки и благодарственные письма от Общественного Движения «Донецкая Республика».


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в ДНР в городе Шахтерске состоялся торжественный парад для ветерана Великой Отечественной войны Григория Павловича Верланова.

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