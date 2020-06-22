В ДНР провели парад для ветерана Великой Отечественной

22.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В ДНР в городе Шахтерске состоялся торжественный парад для ветерана Великой Отечественной войны Григория Павловича Верланова.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Мероприятие проходило по инициативе ОД «Донецкая Республика». В нём принимали участие глава администрации города Шахтерска, секретарь местного отделения ОД «ДР» Александр Шатов, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, а также активисты Од «ДР» и жители поселка.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища поприветствовали ветерана и в парадных расчетах прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

«Именно вы своим мужеством и упорством приближали Победу, заложили те боевые и трудовые традиции, которые мы бережно храним и стараемся приумножать. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, мира и добра. Наше поколение всегда будет помнить, какой ценой далась Вам наша Победа!» – отметил Шатов.

Григорий Павлович родился в 1918 году в Николаеве. Вскоре семья переехала на Донбасс, откуда юный Григорий был призван для прохождения службы в армии в войсках ПВО. На момент начала Великой Отечественной войны он находился в Киеве.

Будучи стенографистом, он раньше всех узнавал о ключевых событиях, нередко находился на передовой. Дошел до Берлина. После Победы его полк направили в Уфу, где переформировали для участия в войне с Японией. За боевую службу награжден Орден Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германием в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В знак признания ветерану торжественно вручили Благодарственные письма от главы ДНР Дениса Пушилина и Общественного Движения «Донецкая Республика».