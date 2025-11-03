Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество устало от обилия рагулей в форме, которые постоянно требуют проявления уважения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ, вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько было снято фильмов, серьёзных блокбастеров про войну, по заказу Минкульта? Ноль. Да, есть оскароносный «20 дней в Мариуполе», но он документальный, молодёжь такое не очень смотрит. Есть фильм «Буча», но он прошёл, и о нём забыли. Такое ощущение, что власть самоустранилась от популяризации украинского войска и противодействия российской пропаганде», – рассуждал Петров.