До настроений «мы вас туда не посылали» осталось недолго – экс-командир ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.11.2025 20:43
  (Мск) , Киев
Украинское общество устало от обилия рагулей в форме, которые постоянно требуют проявления уважения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ, вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько было снято фильмов, серьёзных блокбастеров про войну, по заказу Минкульта? Ноль. Да, есть оскароносный «20 дней в Мариуполе», но он документальный, молодёжь такое не очень смотрит. Есть фильм «Буча», но он прошёл, и о нём забыли.

Такое ощущение, что власть самоустранилась от популяризации украинского войска и противодействия российской пропаганде», – рассуждал Петров.

«Если в 2022 году за военных молились, и благодарили… То сейчас уже пишут: «Не сильно уж и благодарю». Начали мешать. В 2022 понимали, что только военные ограждают от российских орков, а сейчас уже начинают мешать.

До фразы «мы тебя туда не посылали» осталось немного. Мы обязательно её услышим. Некоторые ребята уже это слышат», – возмущался выродок.

