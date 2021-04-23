«Добро должно быть с кулаками». Что показала Россия?

23.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия демонстрирует, что заинтересована в справедливом мироустройстве, при котором учитываются интересы всех государств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его мнению, теперь лозунг внешней политики России иллюстрируется простой фразой «Добро должно быть с кулаками».

Эксперт полагает, что в условиях перманентной турбулентности в международных отношениях все более актуальным становится вопрос создания новой глобальной системы на основе соглашения, регулирующего базовые аспекты международной политики.

«Время собирать камни пришло. Россия наглядно демонстрирует, что заинтересована в справедливом и честном мироустройстве, системе международных отношений, выстроенной на фундаменте учета интересов всех государств, а не только США и стран «золотого миллиарда». Если западные партнеры способны воспринять такой подход, то можно быть уверенным, что конструктивный диалог уже начался. Ну а если нет, то Минобороны РФ всегда готово начать новые проверочные мероприятия для вооруженных сил…», – резюмирует Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Москва приняла решение дополнительные войска, ранее переброшенные к границам Украины.

После этого в Киеве начали трубить о «победе над Шойгу».