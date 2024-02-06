Дочь нациста Шухевича потребовала немедленно восстановить уничтоженный музей отца

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Разбомбленный в начале января музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича должны восстановить, не дожидаясь окончания войны.

Об этом на заседании Львовского облсовета заявила дочь Шухевича Мария Трилёвская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этом – не сооружать там музей «освободительных соревнований», это должен быть музей Романа Шухевича – место, где он погиб. Могилы нет. Причём его надо восстановить в том сооружении, как оно выглядело. Где он жил, где он скрывался, где была его «крыивка», где была пуля, которая во время боя застряла в стенах. Если хочет кто-то строить новый музей, прошу, там есть место, там есть рядом напротив», – вещала Трилёвская.

Она подчеркнула, что фигурой Шухевича якобы очень интересуются на востоке Украины, поэтому здание нужно срочно восстанавливать.

«Разлетелось моё интервью, и вдруг начали писать люди с востока. Они хотят приехать во Львов, хотят привести школьников, повести в тот музей. Люди даже не знали, что есть такой музей! Поэтому, зачем же мы будем ждать окончания войны, не зная, когда она закончится. И ждать – ага, приедете через четыре-пять лет. Я считаю, его нужно восстановить и дать возможность ему работать», – призвала дочь гитлеровского коллаборациониста.

Депутат от «Европейской солидарности» Пётр Цеголко выступил с инициативой создания наблюдательного совета для восстановления музея, состоящего из «очень авторитетных галичан». Также он спросил, какова судьба сертификата в 4 миллиона гривен, выделенных фондом Петра Порошенко на восстановительные работы.

«Деньги вроде бы есть, почему остановилось восстановление музея?», – спросил Цеголко.

Директор Львовского исторического музея Роман Чмелик ответил, что прежде чем создавать наблюдательный совет, необходимо решить юридические вопросы, поскольку собственником помещения является Львовский горсовет. Что касается денег от Порошенко, Чмелик заверил, что они в сохранности, поскольку восстановительных работ нет, и их не на что тратить.

Ранее Роман Чмелик заявил, что ВС РФ специально разбомбили музей Шухевича, чтобы стереть память о символе сопротивления русским.

Напомним, что в ходе той атаки также был повреждён корпус местного университета, где в своё время учился еще один идол украинских нацистов – Степан Бандера, на день рождения которого и пришёлся удар.