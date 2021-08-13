Додик – послу США: «Хватит вашего вмешательства во внутренние дела БиГ»

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Перзидиума БиГ Милорад Додик прокомментировал скандальное заявление американского посла в этой стране Эрика Нельсона.

Об этом сообщает «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Нельсон сказал, что «возможны санкции против тех политиков, которые подрывают прогресс на Западных Балканах, а также против тех, кто поддерживает их в этом».

«Достаточно, здесь нужно остановиться, мистер Нельсон, вы не думаете, что это относится и к вам? – сказал Додик. – Хватит вашего вмешательства во внутренние дела страны, в которой вы являетесь послом. Хватит ваших лекций, которые вы читаете своим клевретам».

Додик также отметил, что Нельсон всегда молчит, когда другие клевещут на сербов, называют их «геноцидниками», но неизменно громок, когда сербы возражают другим.

«Достаточно, мистер Нельсон, молчать, когда другие готовят оружие и когда призывают к какой-то мести. Я согласен, господин Нельсон, что достаточно привлечь к нам нелегальных международных наместников, достаточно сделать вид, чтобы защищаете Дейтонское соглашение, чтобы постоянно нарушать его положения. Хватит мистер Нельсон, играть в демократа, поскольку поддерживаете давнюю практику навязывания законов без каких-либо оснований, неизбранного незнакомца, которого вы и ваша страна поддерживаете. Хватит, действительно хватит!», – заключил сербский член Президиума БиГ.

Эрик Нельсон

Отметим, что посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон – открытый гомосексуалист.