Додик требует очистить Боснию от мигрантов

25.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В интервью журналистам Республики Сербской находящийся в Москве сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что по возвращении первым делом займется проблемой нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я вернусь в Баня-Луку, одним из основных вопросов, которым я займусь, будет вопрос мигрантов, – заявил Додик. – Я не колеблясь потребую депортации мигрантов из Боснии и Герцеговины. Мы не можем организовать для них жизнь у нас! Это неприемлемо, и Республика Сербская не допустит этого. Мы не звали этих людей».

По мнению сербского члена Президиума БиГ, мигранты являются большой гуманитарной проблемой и проблемой безопасности. И мигрантский кризис происходит в его стране из-за Европы, которая «по причине своего эгоизма открыла этот процесс, чтобы получить дешевую рабочую силу для своей промышленности». При этом люди из стран Ближнего Востока, Средней Азии, Афганистана и Пакистана оседают именно в Боснии, не являющейся членом ЕС, поскольку пытаются попасть в Евросоюз через Хорватию, которая довольно жестко охраняет европейские границы.

Резкие высказывания Милорада Додика связаны с тем, что на этой неделе делегация Европейской комиссии в БиГ цинично призвала власти обоих энтитетов страны «равномерно распределить бремя кризиса мигрантов». То есть за этим стоит желание расселить прибывающих и в Республике Сербской, которая ранее закрыла свою территорию для мигрантских потоков.

Следует отметить, что остроту мигрантского вопроса показывает и недавняя отставка министра безопасности БиГ бошняка Фахрудина Радончича, пытавшегося наладить процесс депортации нелегалов, но натолкнувшегося в этом вопросе на серьезное противостояние бошнякской элиты в лице члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича и лидера Партии демократического действия Бакира Изетбеговича. Представители сараевской верхушки пытаются использовать мигрантский вопрос в своих интересах: увеличивая с помощью прибывших долю мусульманского населения региона, используя их в противостоянии с сербской и хорватской общинами, а также в качестве дешевой рабочей силы.

По данным Службы по делам иностранцев, в настоящее время в БиГ насчитывается около 7000 мигрантов, из которых около 6 тысяч проживают в переполненных специальных центрах.