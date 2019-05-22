Додон идет по пути Зеленского

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня пригрозил роспуском национальному парламенту.

Об этом он заявил на брифинге в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь ко всем депутатам, избранным в парламент, у которых зарплата в 10 раз превышает средний размер пенсии по стране, и призываю их сформировать парламентское большинство и правительство или же признать, что их амбиции и высокомерие не позволяют им найти общего языка, и это может привести к досрочным парламентским выборам», – сказал Додон.

Он обратился в Конституционный суд, чтобы выяснить, когда истекают три месяца, после которых появляются основания для роспуска парламента: после 9 или 21 марта.

«Скорее всего, у нас осталось только две недели до 7 июня, и если за это время депутаты не придут к консенсусу и не создадут парламентского большинства, я буду вынужден распустить Парламент, а вся ответственность ляжет на депутатов во время досрочных парламентских выборов. Время пошло!», – заявил молдавский президент.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Молдове в феврале, социалисты Додона набрали 35 мандатов, демократы олигарха Влада Плахотнюка — 30, проевропейский блок ACUM – 26. Социалисты и блок ACUM ведут переговоры о создании коалиции, но безрезультатно.

Напомним, что на Украине президент Зеленский издал указ о досрочных выборах в ВР, которые пройдут 21 июля.

При этом, как сообщал ПолитНавигатор, украинский парламент ответил Зеленскому демаршем.