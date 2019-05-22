План Зеленского сорван: Верховная Рада устроила демарш

22.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада, вопреки ожиданиям, отказалась сегодня включить в повестку дня и рассмотреть предложенные новым президентом Владимиром Зеленским проекты законов об изменении правил выборов, чтобы провести досрочную парламентскую кампанию с проходным барьером в 3% и без мажоритарки.

За включение законопроектов в повестку дня проголосовало 92 депутата, против – 68, таким образом, инициатива Зеленского даже не была вынесена на рассмотрение.

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Экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев считает, что Верховная Рада устроила Зеленскому неприятный сюрприз, ведь еще вчера казалось, что парламент «слился» перед напором нового президента.

«Сегодня Рада – бах! и прокатила зеленские законопроекты про изменение избирательной системы. А когда в зале озвучили результаты голосования, то с мест закричали: коалиция! коалиция! Мол, в Раде нужное количество голосов есть, она дееспособна, можно ее и не распускать.

Вы вообще представляете, насколько это сложная сфера – украинская политика? Нет, не на уровне отвлеченных моделей. А на уровне достижения практических результатов. Так что нынешнему президенту хочется передать слова одного из предыдущих: я вам не завидую», – комментирует Васильев.

Директор информационного агентства «Украинские новости» Денис Иванеско объясняет в своем блоге причину неожиданного демарша Рады – похоже, депутатов насторожили результаты свежего социологического исследования, опубликованного сегодня компанией «Рейтинг».

Согласно этим данным, если бы Рада утвердила новые правила выборов, то партия Зеленского «Слуга народа» могла бы получить большинство в 228 депутатов, что позволяло принимать законы без привлечения голосов членов других фракций.

На втором месте была бы партия «За Життя» Бойко-Медведчука с 54 мандатами, затем – Блок Порошенко (46 депутатов), Юлия Тимошенко (38), проект экс-главы СБУ Игоря Смешко (26 мандатов), «Голос» Вакарчука (24 депутата), Олег Ляшко (17), «Оппозиционный блок» Ахметова (17).

А вот если правила выборов будут сохранены, тогда картина в новой Раде для Зеленского выходит не такой радостной. Партия нового президента получит только 131 мандат, у Бойко-Медведчука будет 32, у Порошенко – 26, у Тимошенко – 22 и еще 15 у Смешко. Остальные проекты в новый парламент не попадут.

Таким образом, на Украине имеет место новый кризис: руководство нынешней Верховной Рады уже заявило, что указ Зеленского о роспуске парламента противоречит Конституции. А в команде нового президента апеллируют к желанию народа переизбрать Раду. Зеленский торопится, стремясь во что бы то ни стало провести выборы как можно скорее, – к осени из-за экономических проблем и разочарования избирателей рейтинг нового президента неизбежно растает.

«Еще посмотрим. Это эмоциональные рейтинги. Как станет видно, что он колеблется на счёт мира, все повалится», – комментирует сегодняшние данные социологов экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.