Додон: Молдова и Приднестровье перестали враждовать, осталось сьездить в Киев

04.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Молдова и Приднестровье перестали ненавидеть друг друга и больше не отдаляются.

Об этом в интервью изданию IPG заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в ближайшее время он направится в Киев, чтобы представить украинской власти свое видение разрешения молдово-приднестровского конфликта.

«В отношениях между Кишиневом и Тирасполем исчезло некоторое напряжение, а также уменьшился былой уровень вражды. А в таких конфликтах позитивом является уже то, что положение дел не ухудшается и что вовлеченные регионы прекращают отдаляться друг от друга. Хочу вас заверить, что в последние годы были остановлены некоторые процессы отторжения Приднестровья. Особенно важную роль тут сыграла Российская Федерация, равно как и тот факт, что Украина поняла: лучше способствовать удержанию Приднестровского региона в сфере влияния Кишинева. На первой встрече с высокопоставленными официальными лицами Киева по этой проблеме я представлю свое видение касательно дальнейших шагов по реализации Приднестровского урегулирования. Я убежден, что украинская сторона оценит то, как я представлю соответствующие перспективы», – заявил Додон.

Ранее, выступая перед депутатами Госдумы, Додон заявил, что считает, что ему удалось наладить конструктивный диалог с Приднестровьем и даже решить ряд важных проблем. При этом замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк заявил, что «пророссийский» президент Молдовы Игорь Додон за время нахождения у власти не предпринял никаких реальных шагов по урегулированию отношений с Приднестровьем – молдавский президент лишь занимается самопиаром, а непризнанная республика по-прежнему находится в блокаде, которую синхронно осуществляют Киев и Кишинев.