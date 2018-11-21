Додон убеждает Москву, что прекрасно ладит с Приднестровьем

21.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что ему удалось наладить конструктивный диалог с Приднестровьем и даже решить ряд важных проблем.

В этом он убеждал российских парламентариев, выступая перед ними в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, за последние два года он провел четыре встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским и смог решить вопросы, которые были заморожены два десятилетия.

«У нас налажен конструктивный диалог в последние годы с лидерами Приднестровья. Я встречался с лидером Приднестровья уже четыре раза. На встречах, которые состоялись в этом году – в апреле и в сентябре, мы подробно обсуждали как можно обеспечить стабильное функционирование объединенной комиссии, которая действует в зоне безопасности. Также мы высказались за твердую поддержку совместной миротворческой миссии на Днестре и выразили удовлетворенность ходом реализации пакета мер по укреплению доверия.

За эти два года вместе с нашими партнерами из Приднестровья нам удалось решить некоторые проблемы, которые не решались в последние два десятка лет. Мы создали механизм признания дипломов ВУЗов из Приднестровья, мы договорились о нейтральных номерах для транспорта из Приднестровья, мы сделали первые шаги для решения проблем связи, которые не решались более 20-ти лет, открыли новый мост и многие другие вопросы, которые за последние 20-ть лет в наших отношениях не решались», – заявил Додон.

Ранее замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк заявил, что «пророссийский» президент Молдовы Игорь Додон за время нахождения у власти не предпринял никаких реальных шагов по урегулированию отношений с Приднестровьем – молдавский президент лишь занимается самопиаром, а непризнанная республика по-прежнему находится в блокаде, которую синхронно осуществляют Киев и Кишинев.