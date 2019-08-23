Додон решил отобрать аэропорт у Ротшильда

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Государственные органы Молдавии должны в ближайшее время расторгнуть контракт о передаче в концессию Кишиневского международного аэропорта компанией «Авиа-инвест».

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Молдавии Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имеются обоснованные подозрения в том, что при подписании договора о концессии от 2013 года государству был нанесен ущерб. Помимо этого, возмутителен тот факт, что инвестор установил сомнительную плату в 9 евро с каждого пассажира.

Исходя из того, что в 2018 году Аэропорт Кишинева обслужил 2,8 млн. пассажиров, «Авиа-инвест» заработал на простых людях более 25 млн. евро, вместо того чтобы инвестировать деньги в соответствии с контрактом, который определил сумму в 244 млн. евро.

Однако за указанный период вложенная сумма составила лишь 68 млн. евро, что означает грубое нарушение контрактных обязательств», – написал Додон.

Президент также сенсационно отрицает факт продажи «Авиаинвеста» компании NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд. О сделке было объявлено 19 августа.

«Был сделан вывод о том, что в настоящее время нет доказательств отчуждения доли капитала компании «Авиа-инвест» какому-либо иному собственнику или концессионеру», – написал Додон, подчеркнув, что аэропорт остается в государственной собственности.

Ранее премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не может аннулировать сделку по продаже международного аэропорта Кишинев.

Напомним, 19 августа появились сообщения, что контрольный пакет (95%) компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, был приобретен компанией NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд.

Avia Invest связывают с предпринимателем и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Между тем, Додон уже предупреждал инвесторов, в том числе и российских, что кишиневский аэропорт принадлежит государству и не продается.