Санду не рискнула пойти против Ротшильда

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство Молдавии не может аннулировать сделку по продаже международного аэропорта Кишинева.

Об этом, сообщает Point.md, заявила премьер-министр Молдавии Маяй Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам премьер-министра, концессионным договором не предусмотрен пункт, позволяющий правительству вмешиваться в такие случаи. Майя Санду также заявила, что условия, по которым контракт может быть расторгнут, усложняют этот процесс», – пишет Point.md.

19 августа стало известно, что контрольный пакет (95%) компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, был приобретен компанией NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд. Avia Invest связывают с предпринимателем и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Президент Молдавии Игорь Додон срочно созывает Высший совет безопасности, чтобы рассмотреть возможность расторгнуть сделку. Как пишет российский «Коммерсант», это повышает шансы российского предпринимателя Романа Троценко получить контроль над аэропортом.

«После объявления о переходе контроля над Avia Invest к господину Ротшильду казалось, что Роман Троценко потерял шансы получить первый аэропорт за пределами России. Однако разрыв договора концессии молдавскими властями может повлечь поиск нового концессионера», – пишет «Коммерсант».

Ранее Игорь Додон заявлял, что аэропорт Кишинева будет возвращен в государственную собственность, а договор о концессии расторгнут. По словам Додона, он лично отговорил российских инвесторов от покупки акций Avia Invest.