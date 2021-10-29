Докладчик Европарламента намекает на смену руководства Сербии

29.10.2021 08:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон заявила, что прогресс в диалоге между Белградом и Приштиной произойдет после выборов в Сербии.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представительница немецких «зеленых» и, по ее собственному признанию, албанская лоббистка Виола фон Крамон принимала участие в Белградском форуме по безопасности, а также в рабочем завтраке с представителями СМИ, организованном European Western Balkans. Также докладчик по Косово встретилась с прозападным олигархом Драганом Джиласом, мечтающем свернуть нынешнее руководство Сербии, и верхушкой его Партии свободы и справедливости.

«Нам нужны силы, которые будут конструктивными и предложат политическую альтернативу. Бойкот (выборов прозападной оппозицией, как это было на прошлых выборах – ред.) – плохая идея, – заявила фон Крамон, далее выдав непрозрачный намек. – Никакого прогресса в диалоге (с Приштиной – ред.) до выборов в Сербии не ожидается».

Дала фон Крамон довольно своеобразную оценку и вооруженным провокациям сепаратистов на населенном сербами севере Косово

«Мы всегда можем спорить об этом, но в целом я всегда за борьбу с преступностью, с коррупцией. Все страны должны усилить свои полицейские силы в борьбе с преступностью и коррупцией, не только в Косово, не только на севере, но и на всей территории Косово», – заявила докладчик Европарламента, оправдывая агрессию албанских боевиков, которая проходила под видом борьбы с контрабандой.

Говоря об отчете Европейской комиссии о прогрессе Сербии на пути к европейской интеграции, фон Крамон сказала репортерам, что отчет был очень хорошим, но лично она была против открытия новой страницы по переговорам о присоединении страны к ЕС, дав понять, что намерена и дальше шантажировать Белград по формуле: «признание Косово в обмен на членство в Евросоюзе».

«Я надеюсь, что окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшее время, потому что эта ситуация препятствует европейской интеграции обеих стран (Сербии и Косово – ред.)», – заключила фон Крамон.