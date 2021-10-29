В США обнаружили факты военной подготовки Западом нацистов с Украины

29.10.2021 08:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США, Канада и страны Европы фактически в открытую ведут военную подготовку украинских праворадикалов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала, что в США был опубликован доклад Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона о подготовке украинских националистов западными военными инструкторами.

Начиная с самой Украины, американские исследователи проанализировали активность украинской неонацистской группировки «Centuria» и пришли к выводу, что те «сделали из Национальной академии сухопутных войск Украины просто своеобразный хаб».

«Проходя подготовку, неонацисты получают необходимые военные знания и опыт, а также вербуют новых сторонников из числа курсантов. После выпуска они добиваются назначения в подразделения ВС, в том числе связанных с печально известным батальоном «Азов», – отметила Захарова.

При этом Киев также посылал учиться неонацистов в европейские военные образовательные учреждения.

«Доподлинно установлены как минимум два таких случая: один из членов движения Кирилл Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. И еще один активный сторонник «Centuria» Владислав Винтерголлер посещал мероприятия Академии немецких офицеров.

Таким образом, европейцы и американцы на деньги своих налогоплательщиков и вопреки заверениям собственных правительств оплатили подготовку неонацистов на Украине.

При этом эти молодые люди особенно, в общем-то, никогда и не скрывали своих политических убеждений, активно публиковали в социальных сетях фотографии с курсов военного обучения, хвастались присвоением воинских чинов и званий», – рассказала представитель МИД.

Канадский центр Симона Визенталя всё-таки направил запрос в Минобороны страны с требованием провести расследование, мотивируя тем, что участие канадских инструкторов в подготовке украинских неонацистов является «оскорблением памяти ветеранов», которые сражались против нацизма в годы Второй мировой войны.

«А если бы не было исследования американского университета, не обратили бы внимания. Сотни тысяч фотографий, свидетельствующих о подготовке, в том числе на деньги и при участии натовских стран нацистов, националистов, экстремистов на Украине, распространены в интернете на личных страницах и аккаунтах этих людей. Они не то, что не скрывают или прячут свое мировоззрение, они им всячески гордятся, навязывают его обществу, делают все для того, чтобы приучить общественность, и по большому счету, даже гражданское общество на Украине к этой самой новой нормальности», – добавила Захарова.

«Со своей стороны хотели бы отметить абсолютную неприемлемость подобного взаимодействия западных правительств и спонсируемых ими неправительственных организаций с экстремистскими националистическими силами на Украине. Военная подготовка неонацистов не просто недопустима, она немыслима и крайне опасна, в том числе для самой Украины», –резюмировала представитель МИД РФ.