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20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Скандал, Украина
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Доктор Смерть-2. Зе-Рада назначила нового министра здравоохранения

Новости УкраиныУкраинский парламент назначил на должность министра здравоохранения бывшего главного санитарного врача Виктора Ляшко. Соответствующее...

Украинский парламент назначил на должность министра здравоохранения бывшего главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания «Верховной рады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе своего представления, Виктор Ляшко признал, что до окончания пандемии ещё далеко, и рассыпался в обещаниях.

«Эта пандемия ещё не закончилась. И, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы.

Но мы никогда не будем готовы к эпидемиям, если будем стоять в очередях за вакцинами. Поэтому нам необходимо собственное производство иммунобиологических препаратов – именно это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины», – сказал кандидат в министры.

Однако многие депутаты выступили с резкой критикой этой кандидатуры. Одним из них был парламентарий от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, который напомнил, что именно Виктор Ляшко когда-то поддерживал Супрун.

«Хочу напомнить, как вы боролись год назад с коронавирусом – вы запрещали людям идти в парки. Это была их единственная возможность, когда они пошли на локдаун при заболеваемости 120-130 в день. А вы сказали, что пошли на это ради их психологичного воспитания.

И вы будете говорить, что всё сделали? Год назад Украина была 187-я по уровни смертности по ковиду в мире, сейчас – 17-я. Это результат вашей работы. В народе вас называют «доктор Смерть» – это приговор вам от украинского народа. И те, кто за вас проголосуют, возьмут на себя ответственность за каждую смерть от ковида в нашей стране», – возмутился депутат.


Однако Ляшко опроверг все обвинения – якобы такой большой смертности на Украине нет, а в остальном он не виноват, потому что на время начала пандемии был всего лишь главным государственным санитарным врачом, а не министром.

«Давайте оценивать работу министров после того, как они проработают хотя бы первые сто дней», – добавил Ляшко.

«На вопрос об ответственности за погибших, кандидат на должность министра пан Ляшко сказал: «Да, мне обидно, но я не могу за это отвечать, потому что за это отвечают министры». Сплавил трёх министров – наверное, ради того, чтобы сегодня припереться к этой трибуне и надеяться на поддержку в назначении на должность министра здравоохранения», – прокомментировал Шуфрич оправдания.

После чего в ходе голосования кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 262 депутата из 377 присутствующих, кандидат на должность министра здравоохранения был одобрен. Примечательно, что проголосовали за него в основном «Слуги народа» – «ОПЗЖ» почти полным составом проголосовали против, а «ЕС» и Батькивщина» воздержались.

Напомним, в феврале 2020 года Виктор Ляшко занял должность главного санитарного врача Украины, на которой должен был заниматься борьбой с пандемией. После этого назначения стал фигурантом скандала с нарушением карантинных мер высшими должностными лицами государства, а также приобрёл печальную известность из-за ряда инициатив и высказываний. В частности, он хвалил индийскую вакцину «Ковишилд», от которой на Украине погибло несколько человек, утверждая, что неблагоприятные события после иммунизации в «незалежной» несерьёзные.

Напомним, ранее Верховная рада отправила в позорную отставку предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова.

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