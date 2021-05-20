Доктор Смерть-2. Зе-Рада назначила нового министра здравоохранения

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент назначил на должность министра здравоохранения бывшего главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания «Верховной рады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе своего представления, Виктор Ляшко признал, что до окончания пандемии ещё далеко, и рассыпался в обещаниях.

«Эта пандемия ещё не закончилась. И, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы.

Но мы никогда не будем готовы к эпидемиям, если будем стоять в очередях за вакцинами. Поэтому нам необходимо собственное производство иммунобиологических препаратов – именно это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины», – сказал кандидат в министры.

Однако многие депутаты выступили с резкой критикой этой кандидатуры. Одним из них был парламентарий от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, который напомнил, что именно Виктор Ляшко когда-то поддерживал Супрун.

«Хочу напомнить, как вы боролись год назад с коронавирусом – вы запрещали людям идти в парки. Это была их единственная возможность, когда они пошли на локдаун при заболеваемости 120-130 в день. А вы сказали, что пошли на это ради их психологичного воспитания. И вы будете говорить, что всё сделали? Год назад Украина была 187-я по уровни смертности по ковиду в мире, сейчас – 17-я. Это результат вашей работы. В народе вас называют «доктор Смерть» – это приговор вам от украинского народа. И те, кто за вас проголосуют, возьмут на себя ответственность за каждую смерть от ковида в нашей стране», – возмутился депутат.

Однако Ляшко опроверг все обвинения – якобы такой большой смертности на Украине нет, а в остальном он не виноват, потому что на время начала пандемии был всего лишь главным государственным санитарным врачом, а не министром.

«Давайте оценивать работу министров после того, как они проработают хотя бы первые сто дней», – добавил Ляшко.

«На вопрос об ответственности за погибших, кандидат на должность министра пан Ляшко сказал: «Да, мне обидно, но я не могу за это отвечать, потому что за это отвечают министры». Сплавил трёх министров – наверное, ради того, чтобы сегодня припереться к этой трибуне и надеяться на поддержку в назначении на должность министра здравоохранения», – прокомментировал Шуфрич оправдания.

После чего в ходе голосования кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 262 депутата из 377 присутствующих, кандидат на должность министра здравоохранения был одобрен. Примечательно, что проголосовали за него в основном «Слуги народа» – «ОПЗЖ» почти полным составом проголосовали против, а «ЕС» и Батькивщина» воздержались.

Напомним, в феврале 2020 года Виктор Ляшко занял должность главного санитарного врача Украины, на которой должен был заниматься борьбой с пандемией. После этого назначения стал фигурантом скандала с нарушением карантинных мер высшими должностными лицами государства, а также приобрёл печальную известность из-за ряда инициатив и высказываний. В частности, он хвалил индийскую вакцину «Ковишилд», от которой на Украине погибло несколько человек, утверждая , что неблагоприятные события после иммунизации в «незалежной» несерьёзные.

Напомним, ранее Верховная рада отправила в позорную отставку предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова.