Донбасс хотят впихнуть в Украину на заклание бандеровским отморозкам

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Вернуть ЛДНР в состав Украины – это значит вернуть республики политикам, которые не считают жителей Донбасса за людей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же понимаете, они преступления против нас, нелюдей, не считают преступлениями. Ну как же, если вы там живёте в ДНР-ЛНР, вы никто, против вас можно бросать всё что угодно. Да, они сейчас говорят об обязательной амнистии всем гражданам, которые проживают на этих территориях, каждый должен пройти через суд.

Дроздов говорит, что даже этого не должно быть – просто зачистить эту территорию от людей. Хочется задать вопрос, а какими методами? Газовые камеры или что там ещё придумают на Украине эти самые «европейзаторы»?» – заявил Корнилов, комментируя антирусские выпады львовского телеведущего Остапа Дроздова.

«Я знал этого Дроздова до войны, мне его рисовали: смотрите, какой пример украинского либерала, проевропейского, прозападного!.. Это, кстати, хорошая наука России – во что вырождаются либералы записные, как-бы проевропейские, когда вдруг дорываются где-то хоть в какую-то идеологическую ветвь власти», – подчеркнул эксперт.

«Кстати, когда я от российских экспертов слышу, что Донбасс хоть чучелом, хоть тушкой надо вернуть на Украину, что это будет антинатовский якорь – так вы сами себе задайте вопрос, куда, вот к этим людям? К этим Дроздовым, которые нас за людей даже не держат.

С какой стати мы должны вот это всё проходить снова, чтоб через сто лет Донбасс опять доказывал, что он имеет право на существование, на своё мнение, имеет какие-то права вообще?» – добавил Корнилов.