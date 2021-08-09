«Донбасс навсегда останется русским» – Пушилин ответил Зеленскому

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Пока Украина утопает в нацизме, Донбасс не отворачивается от своей истории и продолжает оставаться русским регионом.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая президенту Украины, потребовавшего от русских покинуть Донбасс и перебраться в Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Заявление Зеленского абсурдно. Это не первое заявление подобного рода, но сейчас мы увидели президента оставшейся Украины во всей красе, у него действительно очень много нацистских отсылок. Для нас, жителей Донбасса, чудовищно слышать подобное. Я здесь родился, вырос, мои родители всю жизнь здесь провели, почему я должен куда-то уезжать? Этого не будет», – подчеркнул он.

Кроме того, глава ДНР напомнил, что Донбасс всегда был и остаётся русским.

«У Владимира Зеленского очень слабая позиция: «История всё расставит по своим местам». История именно сейчас всё расставляет по своим местам, Донбасс никогда не скрывал того, что он был и остаётся русским. С учётом цены, которую мы заплатили для того, чтобы оставаться самими собой, конечно Донбасс, всегда будет русским», – заключил Пушилин.

Напомним, ранее в Донецке отметили, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о русских в Донбассе неоспоримо доказывает непригодность украинской власти.