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27.10.2021 13:40 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Война, Донбасс, Украина
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Донбасс обвиняет Лукашенко в предательстве

Новости УкраиныЗаявление Александра Лукашенко о готовности спасти Украину от энергетического кризиса является предательством населения Донбасса,...

Заявление Александра Лукашенко о готовности спасти Украину от энергетического кризиса является предательством населения Донбасса, которое ежедневно подвергается обстрелам украинской армии.

Официальный Минск фактически продлевает жизнь ответственному за кровопролитие правящему режиму в Киеве, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Лукашенко говорит – «мы беспокоимся о людях», у меня возникает вопрос – а что в Донбассе не люди? То есть, вы помогаете тому режиму. Почему вы не даёте тому режиму облажаться? Почему вы не даёте возможности, чтобы эти люди, которые сделали эту ошибку, выбрав их, достали вилы и подняли их на вилы? Почему вы не даёте  сделать?

Почему вы решаете их проблемы с энергетикой, которую они провалили? Почему, они же договаривались с американцами по атомной энергетике. С битумом, с газом», – заявил Мирошник.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов посоветовал Лукашенко приехать на Донбасс и посмотреть на последствия работы украинской бронетехники, заправленной белорусским топливом.

«Я приглашаю Александра Лукашенко, он же де-факто признал ДНР, ЛНР, вы же помните, он прокуроров ЛНР приглашал на допрос Протасевича. Он лично пригласил, то есть де-факто он признал ЛНР-ДНР.

Пусть приедет в Донецк, Луганск, ему очень рады будут, лидер, президент, его там примут хорошо, просто пусть он им объяснит, почему там люди, и почему туда нужно поставлять дизельное топливо для танков, которые стреляют в этих людей, которых он тоже, наверное, за людей признаёт. Пусть посмотрит на этих детей, на эти разрушения, пусть съездит в Тельманово, сегодня обстреливали вовсю», – сказал Корнилов.

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