Заявление Александра Лукашенко о готовности спасти Украину от энергетического кризиса является предательством населения Донбасса, которое ежедневно подвергается обстрелам украинской армии.

Официальный Минск фактически продлевает жизнь ответственному за кровопролитие правящему режиму в Киеве, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Лукашенко говорит – «мы беспокоимся о людях», у меня возникает вопрос – а что в Донбассе не люди? То есть, вы помогаете тому режиму. Почему вы не даёте тому режиму облажаться? Почему вы не даёте возможности, чтобы эти люди, которые сделали эту ошибку, выбрав их, достали вилы и подняли их на вилы? Почему вы не даёте сделать?

Почему вы решаете их проблемы с энергетикой, которую они провалили? Почему, они же договаривались с американцами по атомной энергетике. С битумом, с газом», – заявил Мирошник.