Донбасс продолжают впихивать обратно в состав Украины

19.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Выход Украины из «Большого договора» (закреплявшего признание Россией границ бывшей УССР) «никак не связан» с возможностью признания Москвой республик Донбасса, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти вопросы никак не связаны между собой. В соответствии с минскими соглашениями Донбассу должен быть предоставлен особый статус внутри страны, который будет закреплен в Конституции Украины», – сказал он в интервью «РИА Новости».

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«Только на основе прямого и откровенного диалога между Киевом, Донецком и Луганском можно найти выход из нынешнего кризиса… Никто кроме самих украинцев решить их собственные проблемы не сумеет», – добавил чиновник.

По его словам, встреча в Нормандском формате возможна только после того, как Киев начнет выполнение пунктов Минских соглашений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» заявил, что Москва спустя пять лет войны отказывается признавать республики Донбасса, поскольку не желает потерять остальную Украину.

«Что же господину Лаврову не хватает? Людей киевские нацисты мало убили что ли, или Порошенко пока не в эсэсовской форме ходит? На совершенно правильный вопрос журналистки: почему же мы поддерживаем отношения с пронацистским режимом? (я этот вопрос на ТВ уже много раз задавал), Лавров начал позорно вилять: мол, отношения нам нужны с украинским государством, а не с украинским режимом (!). Какой-то правовой бред: ведь политический режим (например, нацистский) – это и есть воплощение государства. Нацистского режима в отдельно взятых квартирах, господин Лавров, не бывает вообще-то. Только в государстве! С которым наш министр отношений рвать явно не хочет. Вообщем очередная уже всем надоевшая двойственность, трусость и дряблость нашей внешней политики», – прокомментировал в ответ российский политолог Николай Платошкин.

Аналогичную оценку словам министра дал и военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Если нам дали в морду с левой, мы подставим её под правую. Это мудро и по-христиански… Американцам можно все, а нам нет – мы верны международным договорам, на которые все давно забили. Бандеровцы могут сколько угодно мочить Донбасс и зарабатывать «бабло» в России, зато мы добились, что миссия ОБСЕ, стала писать, откуда стреляют. А так мы вообще за мир на Украине. Если бандеровцы начнут мочить МПЦ, это плохо. Но Бог терпел и нам велел», – прокомментировал он слова Лаврова.