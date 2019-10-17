Донецк настаивает на демонтаже украинской «нацистской колонии»

17.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Переговоры республик Донбасса с Киевом не имеют смысла, поскольку Украина в ее современном виде не является самостоятельным субъектом

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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Таким образом парламентарий выразил солидарность с главой ДНР Денисом Пушилиным, заявившим о том, что Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности.

«Я полностью согласен с Денисом Пушилиным в этом вопросе. Неоднократно говорил и продолжаю утверждать, что Украина в ее современном виде нацистской неоколонии Запада не является самостоятельным субъектом. Граждане Украины выбирают в очередной раз коллаборационное правительство, которое продолжает политику тех сил, которые совершили госпереворот на Украине в 2014 году.

Поэтому без демонтажа сегодняшнего политического устройства, внесения изменений в новую украинскую Конституцию, где все регионы будут иметь равные права в части самоопределения, своих культурных, языковых и ментальных прав, не вижу никаких перспектив в переговорах с Киевом.

Центральная власть не должна иметь права указывать ни одной своей области или региону, на каком языке должны учиться дети, какое телевидение смотреть и какой религии придерживаться», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сделал провокационное заявление о том, что выполнение Киевом политического блока Минских соглашений возможно только при условии «роспуска квазигруппировок Л/ДНР».