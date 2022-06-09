Донецк обстреляли сразу после объявления расстрельного приговора иностранным наёмникам

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Новости Украины

Несколько районов Донецка подверглись артобстрелу со стороны вооружённых формирований Украины из натовских гаубиц M777. Погибла случайная прохожая.

Кадры с мест «прилётов» публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным Штаба территориальной обороны ДНР, вооружённые формирования Украины атаковали Калининский район с позиций в Авдеевке. Отмечается работа артиллерии натовского калибра 155-мм. Погибла молодая женщина. Ещё одна дончанка получила ранение.

Один из снарядов влетел в детскую спальню и проломил две стены, превратив квартиру жилого дома в руины. К счастью, квартирантка, по словам соседей, выехала из Донецка, спасаясь от обстрелов.

Кроме того, в Кировском районе под обстрелом получил ранения мужчина. Также есть попадания в Петровском районе. Количество пострадавших уточняется.

По информации Представительства ДНР в СЦКК, по Донецку было выпущено, как минимум, 20 снарядов 155 мм.

При этом стоит отметить, что обстрел фактически центрального района начался после того, как была опубликована информация о приговоре судом ДНР нацистских наёмников к смертной казни, и новость широко распространилась в СМИ и Telegram-каналах.