Донецк призвал мировых гарантов утихомирить распоясавшиеся Зе-войска

23.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинская армия резко увеличила интенсивность и количество обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если с 1 по 21 января среднее число нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ составляло 4 раза, то за прошедшие сутки количество обстрелов возросло втрое – зафиксировано 12 обстрелов.

Интенсивность обстрелов возросла в 6 раз: 193 выпушенных боеприпаса против 30 среднесуточных за вышеуказанный период.

Возросло и применение снарядов и мин – за сутки выпущено 26 мин из 120 мм миномета и 23 калибром 82 мм.

Минометные обстрелы не только не прекратились, но и продолжились 23 января. Особенно напряженным остается Мариупольское направление, где менее чем за час со стороны н.п. Талаковка по н.п. Коминтерново было выпущено 44 мины.

Критическая ситуация наблюдается и в пригородах Донецка, по которым за утро 23 января была выпущена 31 мина различного калибра и другое вооружение, что в связи с незначительным расстоянием между позициями на линии соприкосновения привело к повреждению трех жилых домов в населенном пункте Старомихайловка», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что такие данные свидетельствуют о намеренном обострении ситуации в Донбассе киевскими властями с целью манипуляций и выдвижения популистских требований в ходе Минских переговоров.

«Пресечение подобной тактики остро необходимо и возможно лишь при активном содействии наблюдателей СММ ОБСЕ, мирового сообщества и стран-гарантов Минских соглашений, которые могут оказать влияние на официальный Киев, чтобы, наконец, принять, подписать и выполнять дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня», – добавили в Представительстве.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об участившихся обстрелах украинскими военными территорий Донецкой и Луганской народных республик.