Дождался достойного гонорара? На 21-й день белорусских протестов их поддержал автор гимна Майдана

29.08.2020, Москва, Елена Острякова

Осевший на Украине и ударившийся в национализм бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок записал обращение к соотечественникам белорусам, поддержал протесты и потребовал новых выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Михалка, лучшими кандидатами на пост президента Белоруссии могли бы стать нобелевский лауреат русофобка Светлана Алексиевич, режиссер «Свободного театра» Николай Халезин, музыкант Лявон Вольский, спортсмен Виталий Гурков.

Михалок – автор песни «Воины света», ставшей неофициальным гимном киевского Майдана. Ожидалось, что он, не признающий выборы Лукашенко еще с 2010 года, поддержит белорусские протесты в первые же дни, однако музыкант демонстративно отмалчивался.

Михалок не спешил в Минск к протестующим под дубинки ОМОНа, а вместо этого зарабатывал на выступлениях на Украине. «Я здесь не для того, чтобы геополитическую х… рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни», – сказал Михалок на концерте в Одессе 12 августа.

Возможно, это объяснялось тем, что еще несколько лет назад, когда Лукашенко стал активно заигрывать с националистами, ему вновь разрешили выступления в Белоруссии. Более того, музыкант заключил рекламный контракт с государственной компанией «Белавиа».

В День независимости Украины Михалок был награжден званием заслуженного артиста из рук Владимира Зеленского.