24.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, проституция, Скандал, Украина
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Символический жест: Зеленский лично отметил подстрекателя Беломайдана


Один из главных подстрекателей белорусского Майдана – осевший на Украине и оседлавший националистическую тематику экс-солист «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок – получил сегодня из рук Владимира Зеленского звание «заслуженного артиста».

Церемония прошла во время празднования дня независимости Украины на Михайловской площади Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вручить почетное звание «Заслуженный артист Украины» Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto», — объявил ведущий церемонии.

Накануне поклонники подвергли критике музыканта – вместо участия в антиправительственном восстании у себя в родной Белоруссии, Михалок предпочел продолжать зарабатывать деньги на выступлениях в Одессе.

Наблюдатели полагают, что нежелание стремиться под дубинки ОМОНа объяснялось меркантильными интересами Михалка – в последние годы в рамках заигрывания Александра Лукашенко с националистами он вновь получил возможность выступлений в Белоруссии, а также подписал рекламные контракты с белорусской государственной авиакомпанией.


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