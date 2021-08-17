Драку нацистов с полицией в Киеве спровоцировал Путин – украинский политик

17.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Беглый украинский экс-президент Виктор Янукович заговорил о перевыборах на Украине в одно время с националистами. Это может означать, что Москва кукловодит политическими процессами в Киеве и собирается организовать очередной майдан.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня интересный произошёл факт – нападение националистов, хулиганский акт. Ранее они нападали на резиденцию президента, потом они шли к дому президента. Требовали отставки правительства, требовали перевыборов. И сегодня выступает Виктор Янукович к тридцатилетию независимости страны. Он говорил много правильных вещей, хотя к нему много вопросов. Но последнее, что он говорил – я хочу, чтобы в стране пришли на выборы и проголосовали – как хотели. Националисты говорят о каких-то перевыборах, и Янукович заговорил о перевыборах», – поделился наблюдением Белов. «А теперь спрашивается: а вот этих радикалов ведь там, кто спонсирует, тот и направляет их действия. И те беспорядки, которые они устраивают у нас в стране, ведь не только в Киеве, есть много ещё других прецедентов. А кто ими кукловодит? А не вы (Россия – ред.) ли раскачиваете эту ситуацию на наших улицах? Ведь, в принципе, их направь, сделай бардак, сделай майдан. Вы уже один раз использовали майдан в 2014-ом году, аннексировав Крым, потом война на Донбассе», – бредил украинский политик.