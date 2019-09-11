Древнейший патриархат подтвердил свою поддержку канонической Церкви на Украине

11.09.2019, Иерусалим, Дмитрий Скворцов

«Я признаю только одну Православную Церковь на Украине – которую возглавляет митрополит Онуфрий», — заявил на днях Иерусалимский патриарх Феофил.

При этом он напомнил, что, по учению святых отцов, раскол является самым тяжким грехом. Очевидно, здесь имеется в виду грех, прежде всего, Экуменического патриарха Варфоломея.

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Утверждать последнее позволяет не единственный демарш Блаженнейшего Феофила в отношении Варфоломея. Само признание УПЦ (МП) – уже отповедь утверждениям Фанара о том, что после образования «СЦУ» никакой УПЦ (МП) более не существует. Кроме того, в течение полугода с момента выдачи Украине «томоса» Иерусалимский патриарх успел указать и на папские амбиции Варфоломея, и опровергнуть «учение» о «Константинопольской церкви-матери».

На место были поставлены Иерусалимским патриархом и нудившие о признании «СЦУ» украинские политики вплоть до Порошенко. В то же время был награждён защитник УПЦ (МП) Вадим Новинский и недвусмысленно поддержан сам Путин – как защитник православного мира от глобализма (в лице куратора Фанара и Банковой – США, следует полагать).

Что же касается непосредственно «СЦУ», её делегация не была допущена ни к службе на схождение Благодатного огня, ни на аудиенцию украинцев у Блаженнейшего Феофила накануне.

Через месяц после Пасхи, принимая очередную паломническую группу РПЦ из (Белоруссии и Украины), патриарх «обмолвился» на тот счёт, что Иерусалим – духовная столица христианского мира (как бы усиливая утверждение о том, что именно Иерусалимский патриархат, а не т.н. Константинопольский – всем церквам Мать).

Но вот 11 июня случилось непредвиденное. В том числе – для Иерусалимского патриархата. Иерарх данной церкви Нектарий молился с «митрополитом СЦУ Епифанием».

Да, это была банальная «подстава» Варфоломея, пригласившего на свои именины представителей поместных церквей, но не предупредившего их о том, что на праздничной службе будет и непризнанный ими СЦУшник Епифан.

Предстоятель Элладской церкви «хлопнул дверью» и на литургии не присутствовал, а вот представитель Иерусалима остался… По канонам, с ним самим теперь служба запрещена, и его следует отлучать. Но осуждение Иерусалимским синодом своего члена было бы уже для Иерусалимского патриархата началом прямой и открытой конфронтации с Фанаром. К этому владыка Феофил пока не готов…

Однако чтобы показать неизменность своей линии в принципиальной поддержке РПЦ, Иерусалимский патриарх на той же неделе возглавил торжества по случаю ежегодного празднования дня Русской духовной миссии на Святой Земле.

Дабы поддержать пребывавшую в состоянии глубокого разочарования паству «СЦУ», иерарх данного сборища Иван Зоря отчитался в «Фейсбуке» о совместном с патриархом Иерусалимским Феофилом участии в конференции. Чем лишь усугубил скепсис своих нетрадиционных поклонников.

Сие «неопровержимое» свидетельство «мощнейших духовных связей между СЦУ и Иерусалимским патриархатом» явно контрастировало с прозвучавшим в те же дни «робким» протестом, выраженным Московским патриархатом Израилю относительно недопустимости изъятия государством церковных земель.

В такой действительности свидетели Томаса и живут…

А заявления древнейшего патриархата… До них их просто не доносят.