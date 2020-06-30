30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

«Дроздов поехал мозгами, сейчас это полная клиника» – Монтян


Львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов в 2014 году был относительно адекватным, но за пять лет постмайданной Украины окончательно «поехал мозгами» после того, как понял, что его ставка на русофобию не сыграла.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году львовский телеведущий Остап Дроздов, был ещё относительно вменяемый, но за эти пять лет окончательно поехал мозгами, сейчас это полная клиника.

Дроздов понял, что поставил не на ту лошадь, но соскочить с этой дохлой лошади – уже не может», – заключила Монтян.

Напомним, ранее одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов обиделся на шквал критики, появившийся после его заявления с призывом к уничтожению жителей Крыма и Донбасса, и назвал свою бандеровскую пропаганду «украинским телевизионным журналистским словом».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть