«Дроздов поехал мозгами, сейчас это полная клиника» – Монтян

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов в 2014 году был относительно адекватным, но за пять лет постмайданной Украины окончательно «поехал мозгами» после того, как понял, что его ставка на русофобию не сыграла.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году львовский телеведущий Остап Дроздов, был ещё относительно вменяемый, но за эти пять лет окончательно поехал мозгами, сейчас это полная клиника.

Дроздов понял, что поставил не на ту лошадь, но соскочить с этой дохлой лошади – уже не может», – заключила Монтян.

Напомним, ранее одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов обиделся на шквал критики, появившийся после его заявления с призывом к уничтожению жителей Крыма и Донбасса, и назвал свою бандеровскую пропаганду «украинским телевизионным журналистским словом».