02.06.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Пропаганда, Украина
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«Горите в аду!» – Дроздов вновь бьется в русофобской истерике


Одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов обиделся на шквал критики, появившийся после его заявления с призывом к уничтожению жителей Крыма и Донбасса, и назвал свою бандеровскую пропаганду «украинским телевизионным журналистским словом»

Своё заявление скандальный телеведущий сделал в эфире «4 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны толочь по голове вату, причём так чтобя она чувствовала от этого большое удовольствие, толочь по голове внутреннего коллаборанта который, безусловно, есть и который хвост поднимает в нашей стране», – заявил Дроздов.

«Поэтому вся эта промосковская шобла, то всё, что на нас желчью кремлевской и нечистотами прыскают – горите в аду, вместе со своими Гиви, Моторолами и всякими Захарченками, потому что там вам и место», – заявил львовский телеведущий.

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